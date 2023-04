Healthy Food: स्वाद में खूब चटपटी लगती है आलू इडली, बच्चे और बड़़े सभी करेंगे खूब पसंद

How To Make Potato Idli: इडली एक बहुत ही फेमस साउथ इंडियन फूड है जोकि पचाने में बहुत ही हल्का होता है. इसलिए इडली को लोग आमतौर पर नाश्ते से लेकर लंच में भी खाना पसंद करते हैं. वैसे तो इडली की आपको ढेरों वैराइटीज आसानी से मिल जाती है जैसे- रवा इडली, चावल इडली या वेज इडली आदि. लेकिन क्या कभी आपने आलू की इडली का स्वाद चखा है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए आलू की इडली बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. आलू इडली स्वाद में इतनी चटपटी और लजीज लगती है कि बच्चे तो इसको चटकारा लेकर खाते हैं. इसको बनाना भी बहुत आसान होता है, तो चलिए जानते हैं आलू की इडली (How To Make Potato Idli) कैसे बनाएं.....

आलू की इडली बनाने की आवश्यक सामग्री-

आलू 2 बड़े

सूजी 1 कप

दही ½ कप

तेल 2 बड़ा चम्मच

सरसों 1 छोटा चम्मच

जीरा 1 छोटा चम्मच

चिरौंजी 1 बड़ा चम्मच

काजू 10-12

करी पत्ता (कटे हुए) 7-8

हरी मिर्च 2

नमक 1 छोटा चम्मच

हरा धनिया (बारीक कटा हुआ) 2 बड़े चम्मच

ईनो 2 छोटे चम्मच

12 लाल मिर्च चटनी के लिए

तिल ¼ कप

लहसुन ¼ कप

सरसों ½ छोटा चम्मच

चना दाल ½ छोटा चम्मच

उड़द दाल ½ छोटा चम्मच

करी पत्ता 4-5

नमक 1 छोटा चम्मच

तेल 3 बड़े चम्मच आलू 2 बड़ेसूजी 1 कपदही ½ कपतेल 2 बड़ा चम्मचसरसों 1 छोटा चम्मचजीरा 1 छोटा चम्मचचिरौंजी 1 बड़ा चम्मचकाजू 10-12करी पत्ता (कटे हुए) 7-8हरी मिर्च 2नमक 1 छोटा चम्मचहरा धनिया (बारीक कटा हुआ) 2 बड़े चम्मचईनो 2 छोटे चम्मच12 लाल मिर्च चटनी के लिएतिल ¼ कपलहसुन ¼ कपसरसों ½ छोटा चम्मचचना दाल ½ छोटा चम्मचउड़द दाल ½ छोटा चम्मचकरी पत्ता 4-5नमक 1 छोटा चम्मचतेल 3 बड़े चम्मच आलू की इडली कैसे बनाएं? (How To Make Potato Idli)

आलू की इडली बनाने के लिए आप सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल डालकर गर्म कर लें।

फिर आप इसमें राई, जीरा, चना दाल, कटा हुई करी पत्ता, कटी हरी मिर्च और चिरौंजी डालें।

इसके बाद आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से करीब 30 सेकंड तक भून लें।

फिर आप इसमें रवा डालकर मीडियम आंच पर करीब 2 मिनट तक भून लें।

इसके बाद आप आलू को अच्छे से छीलकर टुकड़ों में काट लें।

फिर आप इसकी प्यूरी बनाकर तैयार कर लें।

इसके बाद आप आलू प्यूरी को रवा में डाल दें।

फिर आप इसमें दही, नमक और धनिया पत्ती डाल दें।

इसके बाद आप इन सारी चीजों को मिलाकर करीब 10 मिनट तक सेट होने के लिए रख दें।

फिर आप इसमें करीब 2 छोटे चम्मच ईनो डालें और हल्के हाथों से मिलाकर थोड़ी देर रख दें।

इसके बाद आप इडली स्टैंड को घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लें।

फिर आप इसमें बैटर डालें और करीब 15 मिनट तक स्टीम कर लें। (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|