Healthy Snack: वेट लॉस जर्नी के दौरान स्नैक में ट्राई करें क्रिस्पी कद्दू फ्राइज, ये रही आसान रेसिपी

How To Make Pumpkin Fries: कद्दू एक ऐसी सब्जी है जिसमें कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, सोडियम विटामिन-सी और विटामिन ई जैसे गुणों मौजूद होते हैं. इसके सेवन से आप पुरानी से पुरानी कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं. इसलिए कद्दू की मदद से आमतौर पर शेक, स्मूदी या सब्जी बनाकर खाई जाती है. लेकिन क्या कभी आपने कद्दू के फ्राइज ट्राई किए हैं? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए कद्दू के फ्राइज बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. कद्दू के सेवन से बढ़ते वजन को कंट्रोल और इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद मिलती है. कद्दू के फ्राइज स्वाद में बहुत चटपटे और क्रिस्पी लगते हैं. इनको आप स्नैक में बच्चों को बनाकर खिला सकते हैं, तो चलिए जानते हैं कद्दू के फ्राइज (How To Make Pumpkin Fries) कैेसे बनाएं.....

कद्दू के फ्राइज बनाने की आवश्यक सामग्री-

कद्दू 1 (माध्यम आकार का)

दालचीनी पाउडर 1 छोटा चम्मच

धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच

जीरा पाउडर 3 बड़े चम्मच

लहसुन पाउडर 3 बड़े चम्मच

काली मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच

अजवाइन पाउडर 1 छोटा चम्मच

कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच

हल्दी चुटकी भर

नमक आवश्यकता अनुसार

कद्दू के फ्राइज कैसे बनाएं? (How To Make Pumpkin Fries)

कद्दू के फ्राइज बनाने के लिए आप सबसे पहलेे कद्दू को धोकर छील लें.

फिर आप इनको पतले और लंबे टुकड़ों में काट रख लें.

इसके बाद आप एक कढ़ाई में तलने के लिए तेल डालकर गर्म करें.

फिर आप इसमें कद्दू के टुकड़ों को डालकर सुनहरा होने तक डीप फ्राई कर लें.

इसके बाद आप इनको निकालकर एक बाउल में रख लें.

फिर आप एक दूसरे बाउल में सारे मसाले डालें और अच्छी तरह से मिला लें.

इसके बाद आप तैयार मसाला को कद्दू के फ्राइज पर ऊपर से छिड़क दें.

अब आपके कद्दू के फ्राइज बनकर तैयार हो चुके हैं.

फिर आप इनको गर्मागर्म चाय और टोमेटो केचप के साथ सर्व करें.