Delicious Snack: स्नैक में सिर्फ 10 मिनट में तैयार करें, डिलीशियस वियतनामी राइस पेपर रोल

How To Make Rice Paper Roll: अगर आप स्नैक में कुछ स्वादिष्ट और यूनीक डिश की तलाश कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए राइस पेपर रोल बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. ये एक वियतनामी डिश है जोकि स्वाद में बेहद लजीज होती है. इसको बनाने में भी आपको केवल 10 ही मिनट लगते हैं. राइस पेपर रोल को आप घर आए मेहमान या पार्टी के लिए स्टार्टर डिश के तौर पर सर्व कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Rice Paper Roll) राइस पेपर रोल कैसे बनाएं....



राइस पेपर रोल बनाने की आवश्यक सामग्री-



राइस पेपर रोल कैसे बनाएं? (How To Make Rice Paper Roll)

राइस पेपर रोल बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बड़ा चौकोर बाउल लें.

फिर आप इसमें गुनगुना पानी लेकर चावल के पेपर रोल को डुबोकर रख दें.

इसके बाद आप राइस पेपर रोल को निकालें और उन पर 2-3 सलाद पत्ते के टुकड़े रखें.

फिर आप इसके ऊपर गाजर, लाल शिमला मिर्च और ककड़ी को लंबा काटकर रख दें.

इसके बाद आप इनके ऊपर स्वादानुसार नमक, काली मिर्च और तिल छिड़क दें.

फिर आप राइस पेपर शीट के दोनों किनारों को अंदर की तरफ मोड़ें.

इसके बाद आप किनारों को सील करके रोल तैयार करें.

अब आपका स्वादिष्ट राइस पेपर रोल बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप तैयार रोल को बीच में से काटकर एक सर्विंग प्लेट में रखें.

इसके बाद आप इसको स्वीट चिल्ली सॉस के साथ गर्मागर्म सर्व करें.

राइस पेपर राउंड 4गाजर 1 (कटी हुई)लाल शिमला मिर्च 1 (कटी हुई)खीरा 1नमक स्वादानुसारकाली मिर्च स्वादानुसार (कुटी हुई)छिड़कने के लिए काले तिलपरोसने के लिए मीठी मिर्च की चटनी