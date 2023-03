How To Make Sugar Free Gujiya: इस होली मेहमानों को खिलाएं शुगर फ्री गुजिया, वजन और डायबिटीज दोनों रहेंगे कंट्रोल

How To Make Sugar Free Gujiya: होली रंगों भरा त्योहार है जोकि भारत में हर साल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस साल होली 8 मार्च 2023 को पूरे भारत में सेलिब्रेट की जाने वाली है. भारत का कोई भी त्योहार पकवानों के बिना अधूरा होता है. ऐसे में आज हम आपके लिए मटर गुजिया बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. गुजिया भारत की एक पारंपरिक डिश है. लेकिन त्योहारों पर मीठे और पकवानों की भरमार होती है जिनके सेवन से आपका पेट खराब और वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है. ऐसे में आज हम आपके लिए शुगर फ्री गुजिया बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. शुगर फ्री गुजिया को कई हेल्दी ड्राय फ्रूट्स की मदद से तैयार किया जाता है जो आपके वजन और डायबिटीज को बढ़ने नहीं देते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Sugar Free Gujiya) शुगर फ्री गुजिया कैसे बनाएं....

शुगर फ्री गुजिया बनाने की आवश्यक सामग्री- ¼ कप अंजीर

½ कप खजूर

½ कप सफेद उड़द

½ कप चावल का आटा

एक चुटकी नमक

जरूरत अनुसार देसी घी

1 कप मिक्स ड्राई फ्रूट (काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश)

1 चम्मच बड़ी इलाइची पाउडर

100 ग्राम खोया शुगर फ्री गुजिया कैसे बनाएं? (How To Make Sugar Free Gujiya) शुगर फ्री गुजिया बनाने के लिए आप सबसे पहले अंजीर और खजूर लें.

फिर आप इनको गर्म पानी में भिगोकर अलग रख दें.

इसके बाद आप एक बाउल में चावल का आटा, पीसी हुई उड़द दाल और चुटकी भर नमक डालें.

फिर आप इसमें एक चम्मच देसी घी और आवस्यकतानुसार गर्म पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें.

इसके बाद आप एक कढ़ाई में दो चम्मच देसी घी डालकर पिघलाएं.

फिर आप इसमें ड्राई फ्रूटस डालें और धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भून लें.

इसके बाद आप भुने हुए ड्राई फ्रूटस को किसी बर्तन में निकालकर ठंडा होने के लिए छोड़ दें.

फिर आप ड्राई फ्रूटस को मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से पीस लें.

इसके साथ ही आप अंजीर और खजूर को भी अच्छी तरह से मैश कर लें.

फिर आप एक कढ़ाई में खोया डालकर अच्छी तरह से भून लें.

इसके साथ ही आप इसमें ड्राई फ्रूटस, मैश किये हुए अंजीर और खजूर को भी डालकर मिला दें.

फिर आप आखिर में इसमें इलाइची पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला लें.

इसके बाद आप गुंथे हुए आटे को एक बार और 2 मिनट तक गूंथ लें.

अगर आप गुजिया को बेक करना चाहते हैं तो ओवन को प्री हीट कर लें.

फिर आप आटे की छोटी छोटी लोई बनाकर पूरी की तरह बेल लें.

इसके बाद आप इसमें 2 चम्मच तैयार स्टफिंग करके गुजिया बनाकर रखते जाएं.

अगर आप गुजिया को तलना चाहते हैं तो देसी घी को गर्म करें.

फिर आप इसमें गुजिया डालकर सुनहरा होने तक डीप फ्राई कर लें.

अगर आप इनको बेक करना चाहते हैं तो ओवन में करीब 15 से 18 मिनट तक बेक करें.

अब आपकी शुगर फ्री गुजिया बनकर तैयार हो चुकी है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)