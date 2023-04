Healthy Snack: हार्ट-लिवर के लिए हेल्दी डाइट है रोस्टिड शलजम के छिलकों के चिप्स, ये रही रेसिपी

How To Make Turnip Peel Chips: शलजम एक बहुत ही हेल्दी सुपरफूड है जोकि कैल्शियम, पोटेशियम, फोलेट, फाइबर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, और विटामिन सी और विटामिन ई जैसे पोषक तत्वों का भंडार होता है. शलजम के नियमित सेवन से कैंसर, हार्ट-लिवर डिजीज जैसी हेल्थ समस्याओं से बचाव मिलता है. लेकिन क्या आप जानते हैं शलजम के समान ही इसके छिलके भी आपके लिए बेहद लाभकारी होते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए शलजम के छिलके से चिप्स बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. शलजम के छिलके से बने चिप्स क्रिस्पी और स्पाइसी होते हैं. इसको आप स्नैक में गर्मागर्म चाय के साथ बनाकर आंनद ले सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Turnip Peel Chips) शलजम के छिलके से चिप्स कैेसे बनाएं.....

शलजम के छिलके से चिप्स बनाने की आवश्यक सामग्री-

शलजम के छिलके 2 कप

स्वादानुसार नमक

स्वादानुसार काली मिर्च

ऑलिव ऑयल 1 चम्मच

शलजम के छिलके से चिप्स बनाने के लिए आप सबसे पहले शलजम के छिलके को लें.

फिर आप इनको अच्छी तरह से धोकर करीब 5 मिनट पानी में भिगोकर रख दें.

इसके बाद आप ओवन को 350 डिग्री पर प्री-हीट करने के लिए ऑन कर दें.

फिर आप शलजम के छिलकों को पानी से निकालें और पेपर टावल से रखकर सुखा लें.

इसके बाद आप बेकिंग ट्रे में पार्चमेंट पेपर को अच्छे से बिछा दें.

फिर आप इस पेपर के ऊपर शलजम के सूखे छिलके रख दें.

इसके बाद आप छिलकों को ऊपर से ऑलिव ऑयल से ब्रश कर दें.

फिर आप इसके ऊपर नमक और काली मिर्च छिड़क दें.

इसके बाद आप इसको प्रीहीट ओवन में लगभग 5 मिनट तक बेक करें.

फिर आप इनको ओवन से निकालकर पलट दें.

इसके बाद आप इनके ऊपर से हरा प्याज डालें.

फिर आप इनको थोड़ा सा ऑलिव ऑयल से ब्रश करके 7-10 मिनट तक बेक करें.

अब आपके क्रिस्पी शलजम के चिप्स बनकर तैयार हैे.