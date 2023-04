Summer Drink: गर्मियों में आपको डिहाइड्रेशन से दूर रखेगा वॉटरमेलन लेमोनेड, ऐसे बनाकर पीएं

How To Make Watermelon Lemonade: तरबूज एक रसीला फल हो जोकि गर्मियों में पाया जाता है. इसमें पानी की अधिकता मौजूद होती है इसलिए गर्मियों में इसके सेवन से आपका शरीर डिहाइड्रेशन से बचा रहता है. इसलिए तरबूज तो आपने आज तक खूब खाया होगा. लेकिन क्या कभी आपने वॉटरमेलन लेमोनेड ड्राई किया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए वॉटरमेलन लेमोनेड बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. इसके सेवन से आपका पेट को ठंडक प्रदान होती है जिससे आप गर्मियों में लू लगने से बचे रहते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Watermelon Lemonade) वॉटरमेलन लेमोनेड कैसे बनाएं......

वॉटरमेलन लेमोनेड बनाने की आवश्यक सामग्री-

सब्जा के बीज 2 छोटे चम्मच

तरबूज के टुकड़े 4 कप

शुगर सिरप 1/2 कप

नींबू का रस 1/4 कप

काला नमक 1/2 छोटा चम्मच सब्जा के बीज 2 छोटे चम्मचतरबूज के टुकड़े 4 कपशुगर सिरप 1/2 कपनींबू का रस 1/4 कपकाला नमक 1/2 छोटा चम्मच वॉटरमेलन लेमोनेड कैसे बनाएं? (How To Make Watermelon Lemonade)

वॉटरमेलन लेमोनेड बनाने के लिए आप सबसे पहले सब्जा के बीज लें.

फिर आप इनको लगभग आधा घंटे पहले पानी में भिगोकर रख दें.

इसके बाद आप तरबूज को छीलकर टुकड़ों में काट लें.

फिर आप तरबूज के टुकड़ों को जूसर में डालकर जूस बना लें.

इसके बाद आप जूस को छानकर किसी बर्तन में निकाल लें.

फिर आप एक गिलास में शुगर सिरप, नींबू का रस और काला नमक डालें.

इसके बाद आप इसमें जूस डालकर अच्छी तरह से मिला लें.

अब आपका ठंडा-ठंडा वॉटरमेलन लेमोनेड बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप इसको नींबू की स्लाइस से गार्निश करके ठंडा-ठंडा सर्व करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|