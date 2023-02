Kitchen Hacks: सब्जी में नमक हो गया है ज्यादा? अपनाएं ये ट्रिक्स, बढ़ जाएगा स्वाद

What to do if there is too much salt in the vegetable: ज्यादातर लोग रोटी हो या चावल हर किसी के साथ सब्जी या दाल खाना पसंद करते हैं. सब्जी हो या दाल हर किसी में अगर नमक सही न हो तो इसका स्वाद बेकार लगता है. इसलिए सब्जी या दाल में नमक की सही मात्रा होना बहुत जरूरी है.वहीं कभी-कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ही प्यार से कोई सब्जी बना रहे होते हैं और उसमे नमक तेज होता है तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाती है.ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां आपको ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिनका इस्तेमाल करके आप सब्जी या दाल में ज्यादा हुए नमक को कम कर सकते हैं. चलिए जानते हैं उन ट्रिक्स के बारे में जो आपका बिगड़ा काम बना सकती हैं.

इन तरीकों से सब्जी या दाल में ज्यादा हुए नमक को करें कम-

बेसन की लें मदद-

अगर आपकी सब्जी ग्रेवी वाली है और आपकी सब्जी में नमक तेज हो गया है. तोआपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसमें भुना हुआ बेसन डालकर तेज नमक का स्वाद कम कर सकते हैं. ऐसा आप दाल के साथ भी कर सकते हैं.

दही का करें इस्तेमाल-

दही का इस्तेमाल वैसे तो लोग ज्यादातर सब्जी बनाने में करते हैं. लेकिन अगर आपकी स्बजी ग्रेवी वाली है और उसमें नमक तेज हो गया है तो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल करने के लिए आप दही को फेट लें और सब्जी में मिला दें. इसका इस्तेमाल करने से आप नमक और मिर्च दोनों को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं.

उबला हुआ आलू और नींबू-

सब्जी में थोड़ा नींबू का रस और उबला आलू मिला देने से भी इसमें नमक बैलेंस हो जाता है. वहीं अगर दाल में नमक तेज हो गया है तो आप उसमें नींबू मिला सकते हैं.

आटे की लें मदद-

दाल में नमक ज्यादा होने पर आप उसमें आटे की दो लोई बनाकर डाल दीडिए थोड़ी देर बाद इसका स्वाद ठीक हो जाएगा.

