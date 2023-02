Child Health Care: क्या आपका बच्चा बोलने में कर रहा है देरी? कहीं वो इन बीमारियों का शिकार तो नहीं

Know Reason for children to speak late: कई बार कुछ बच्चे बहुत देर से बोलना शुरू करते हैं. इसके पीछे या तो उसका नेचर या फिर कोई अनुवांशिकता (Heredity) वजह भी हो सकती है. लेकिन बच्चा अगर अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ रहकर भी बोलने में असमर्थ होता है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. ऐसे में आज हम आपको बच्चे के देरी से बोलने के पीछे के कुछ कारण बताने जा रहे हैं. जिनको आप सही समय पर पहचानकर अपने बच्चे को सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (Know Reason for children to speak late) बच्चों के देर से बोलने की वजहें....

प्री प्रीमेच्योर बर्थ जो बच्चे प्रीमेच्योर यानि की 9 महीने से पहले पैदा होते हैं कई बार ऐसे बच्चों में देर से बोलना, देर से सुनना, देर से समझना और देर से कई गतिविधियां आदि समस्याएं देखने को मिलती हैं. कान में इन्फेक्शन होना अगर किसी बच्चे को जन्म लेते वक्त या जन्म के बाद कान में इन्फेक्शन की समस्या हो चुकी है ऐसे बच्चों में भी बोलने की क्षमता बेहद प्रभावित होती है जिसके कारण ये बच्चे देरी से बोलना सीखते हैं. ठीक से सुनने या समझने में दिक्कत कई बार बच्चों के कान में कोई दिक्कत होत जाती है जिसके कारण वो ठीक से सुनने और समझने में सक्षम नहीं हो पाते हैं. इसी वजह से वो बोलना भी काफी देर से शुरू करते हैं. न्यूरोलॉजिकल समस्या अगर बच्चे को अपनी उम्र के मुताबिक बोलने में काफी देर हो रही है तो ऐसे में बच्चे में न्यूरोलॉजिकल डिसएबिलिटी होने के भी चांसिस हो सकते हैं. ऐसे में आप जल्द से जल्द चाइल्ड डॉक्टर से परामर्श करें. ऑटिज्म ऑटिज्म भी कई बार बच्चे के देर से बोलने का एक कारण हो सकती है. अगर आपका बच्चा कम बोलता है या नहीं बोलता है या फिर उसको भाषा को समझने में भी परेशानी होती है, तो वो ऑटिज्म डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)