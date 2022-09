Office Tips: ऑफिस में काम के वक्त आती है सुस्ती, तो बस करें ये काम; हमेशा रहेंगे एकदम फ्रेश

How to avoid sleep during office: अच्छी हेल्थ के लिए पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है. आजकल की लाइफस्टाइल में अक्सर लोगों की नींद पूरी नहीं होती. इसके चलते काम के वक्त नींद आती है. अगर आपको भी ऑफिस में काम करते वक्त या पढ़ते समय नींद आती है, तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके आप ऑफिस या पढ़ते वक्त नींद की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

हेल्दी डाइट चुनें

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, नींद से बचने के लिए हेल्दी डाइट लेना जरूरी है. अगर हम ज्यादा वसा वाला खाना खाते हैं, तो इससे सुस्ती आती है. काम के दौरान नींद से बचने के लिए पोषक तत्वों और फाइबर से भरपूर संतुलित और स्वस्थ आहार जैसे सूप और सलाद, दाल और ढेर सारे फल और सब्जियां खाएं.

पावर नैप लें

अगर आप कई घंटों तक एक जगह बैठकर पढ़ाई या कोई काम करते हैं, तो नींद आना नॉर्मल है. ऑफिस या पढ़ाई के वक्त अगर ज्यादा नींद आती है, तो आपको बीच में थोड़ी देर के लिए पावर नैप ले लेना चाहिए. पावर नैप आपके लिए किसी एनर्जी बूस्टर से कम नहीं है. इससे आप फ्रेश फील करेंगे.

पर्याप्त पानी पिएं

काम या पढ़ाई के वक्त नींद आने की वजह पर्याप्त पानी न पीना भी हो सकता है. एक स्टडी के अनुसार, कम पानी पीने से सुस्ती आती है. इससे बचने के लिए हमेशा अपनी डेस्क पर पानी रखें और जब भी नींद आए पानी पी लें.

टहलना

ऑफिस या पढ़ाई के वक्त नींद आने पर आप थोड़ी देर टहल भी सकते हैं. इससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने लगेगा और आप फ्रेश फील करेंगे. इसलिए कभी भी एक जगह पर ज्यादा देर नहीं बैठना चाहिए.

चाय या कॉफी

नींद से बचने के लिए आप चाय या कॉफी का सहारा ले सकते हैं. चाय और कॉफी में कैफीन होता है. ये नींद भगाने में कारगर है. लेकिन ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा चाय और कॉफी पीने से शरीर पर बुरा असर भी पड़ सकता है.

