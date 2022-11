Piles treatment: दर्दभरी सर्जरी और दवाई नहीं! ये घरेलू नुस्खे दिलाएंगे पाइल्स से छुटकारा

Home Remedy To Get Rid Of Piles: पाइल्स की बीमारी से पीड़ित शख्स को अक्सर दर्दनाक पीड़ा होती है. यह बेहद खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से पेट साफ होने में परेशानी होती है. इस दौरान दर्द भी काफी होता है. इस बीमारी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब गुदा से खून आने लगता है. यह पाइल्स की बेहद खतरनाक स्थिति होती है. कई बार हम छोटी-छोटी दिक्कतों को इग्नोर करते हैं जिसकी वजह से यह काफी गंभीर हो जाता है. इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ लोग सर्जरी का सहारा लेते हैं जो बेहद दर्दनाक होता है और कुछ लोग महंगी दवाईयों का लंबे समय तक सेवन करते हैं. आपको बता दें कि आपके किचन में रखी कुछ चीजें आपको पाइल्स से छुटकारा दिला सकती हैं.

पाइल्स के घरेलू उपचार (Home remedies for hemorrhoids or Piles)

हल्दी पाउडर के साथ नारियल के तेल का करें इस्तेमाल

हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो घर के किचन में पड़ी हल्दी पाउडर आपको पाइल्स या बवासीर से छुटकारा दिला सकती है. आपको करना बस इतना है कि हल्दी पाउडर को नारियल तेल के साथ मिलाकर उसे बवासीर वाली जगह पर लगाएं. ऐसा करने से आपको पाइल्स से आराम मिलेगा.

देसी घी और हल्दी से मिलेगा आराम

देसी घी का इस्तेमाल आमतौर पर सभी घरों में किया जाता है. आपको बता दें कि यह बवासीर के खिलाफ रामबाण इलाज की तरह काम करता है. थोड़ा सा घी और चुटकीभर हल्दी आपको पाइल्स से छुटकारा दिला सकता है. आपको करना बस इतना है कि देसी घी और हल्दी के मिश्रण को बवासीर वाली जगह रोज लगाएं. ऐसा करने से पाइल्स की दिक्कत दूर हो जाएगी.

काला नमक और बकरी का दूध

पाइल्स की दिक्कत में बकरी का दूध बेहद फायदेमंद होता है. इसके लिए आपको करना बस इतना है कि एक छोटे चम्मच हल्दी को काले नमक के साथ बकरी के दूध में मिलाकर सेवन करना है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर