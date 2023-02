Weight Gain: शादी का बाद अचानक कैसे बढ़ जाता है लड़कियों का वजन? ये हैं 6 बड़ी वजहें

Why Do Women Gain Weight After Marriage: शादी किसी की जिंदगी का एक अहम पड़ाव होगा है, खासकर लड़कियां नए रिश्ते में शामिल होने से पहले काफी तैयारियां करती हैं, इसमे वजन कम करना भी शामिल हैं. कई महिलाओं की चाहत होती है कि वो अपने मैरिज डे पर स्लिम दिखे. लेकिन आपने गौर किया होगा कि शादी के बाद लड़कियों का वजन अचानक बढ़ने लगता है. कई लड़कियों में मोटापा पहले ही महीने मे नजर आने लगता है. क्या किसी ने सोचा है कि इसके पीछे क्या कारण हैं.

शादी के बाद लड़कियों का वजन क्यों बढ़ता है?

1. ऐसा अक्सर होता है कि लड़कियां शादी से पहले तो डाइट और एक्सरसाइज को लेकर काफी कॉन्शियस होती हैं, ताकि उन्हें परफेक्ट पार्टनर मिल सके, लेकिन मैरेज के तुरंत बाद या तो अपनी डाइट रूटीन को फॉलो नहीं कर पातीं, या इसे लेकर लापरवाह या रिलैक्स हो जाती हैं. अगर आपने एक बार हेल्दी प्रैक्टिस छोड़ दी तो उसका असर शरीर में साफ नजर आने लगता है.

2. शादी के बाद अक्सर लड़कियां घर के काम में ज्यादा बिजी हो जाती हैं, या फिर सभी रिश्तेदारों को अटेंड करने या टाइम देने की वजह से वो एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान नहीं दे पातीं, जिसके कारण पेट और कमर के पास चर्बी जमने लगती है.

3. वेडिंग डे से लेकर कई दिनों तक पार्टीज या रस्मो-रिवाज का दौर चलता रहता है, इस दौरान मेहमान की आवाजाही लगी रहती है. ऐसे ओकेजन पर दुल्हन को ऑयली और अनहेल्दी डाइट खाना पड़ता है, कई बार ओवरइटिंग के कारण वजन कंट्रोल नहीं हो पाता.

4. शादी के बाद अगर लड़कियों की ऑफिस लाइफ भी जारी रहे तो डबल जिम्मेदारियों की वजह से तनाव बढ़ता है. कई रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि टेंशन के कारण वजन में इजाफा हो सकता है.

5. शादी के तुरंत बाद परिवार का ख्याल रखने की वजह से महिलाएं काफी बिजी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले पातीं. कम सोने की वजह से भी वजन तेजी से बढ़ सकता है.

6. शादी के बाद महिलाएं अपने पति के साथ कई बार फिजिकल रिलेशन बनाती है, जिसके कारण उनके अंदर कई तरह के हार्मोनल चेंजेज आते हैं. ये भी वजन बढ़ने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

