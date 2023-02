Valentine's Day Special: वैलेंटाइन्स डे पर आजमाएं Sonakshi Sinha के ये मेकअप टिप्स, नहीं दिखेगा चेहरा मोटा

Makeup tips to make the face look slim and sharp: कुछ ही दिनों में वैलेंटाइंस डे आने वाला है. इस दिन को प्यार का दिन माना जाता है. इसलिए हर साल 14 फरवरी को पूरे देश में वैलेंटाइंस डे को कपल्स बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं. इसमें कपल्स एक दूसरे को सरप्राइज देकर खास महसूस कराते हैं. वहीं कई लोग इस दिन सम वन स्पेशल से प्यार का इजहार करते हैं. ऐसे में लड़कियां अपने आप परफेक्ट दिखाने के लिए अभी से कई तैयारियों में जुट गई होंगी जैसे- मेकअप, ड्रेस या सरप्राइज आदि.

ऐसे कई बार लड़कियां ऐसा मेकअप कर लेती हैं जिसके चलते उनका चेहरा भद्दा नजर आता है. इस स्थिति से बचने के लिए आप हम आपके लिए कुछ ऐसी मेकअप टिप्स लेकर आए हैं जिनको आजमाकर आपका चेहरा शार्प और खूबसूरत नजर आता है, तो चलिए जानते हैं (Makeup tips to make the face look slim and sharp) फेस को पतला और शार्प दिखाने की मेकअप टिप्स......

ब्लेंडिंग पर विशेष ध्यान दें

जब आप मेकअप करते हैं तो इसके लिए इसको लगाते समय हर ब्लेंडिंग पर खास ध्यान देने की आवश्यकता होती है. ऐसे में आप अपने बेस को सही तरीके से ब्लेंड करें क्योंकि अगर आप बेस की ब्लेंडिंग पर ध्यान नहीं देते हैं तो इससे मेकअप की शार्प लाइन्स आखिर तक आपके फेस पर नजर आती है. जिसके कारण आपका चेहरा देखने में काफी खराब दिखता है. इससे बचने के लिए आप ब्यूटी ब्लेंडर का उपयोग करें. इसके साथ ही आप पाउडर प्रोडक्ट के लिए फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश का चुनाव करें.

स्क्स्ट्रा लेयरिंग करने से बचें

कई बार आप मेकअप करते वक्त कई तरह के क्रीम और पाउडर प्रोडक्ट्स का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर मेकअप की एक के ऊपर एक लेयर बन जाती है। जिससे आपका चेहरा देखने में काफी भद्दा दिखाई देता है. इसलिए ध्यान रहे मेकअप करते समय आप लेयरिंग कम से कम करें। इसके साख ही इसको पूरा समय देकर अच्छी तरह से ब्लेंड भी करें. इससे आपके मेकअप को एक बेहतर फिनिशिंग मिलेगी.

फेस कॉन्टूरिंग करें

कई बार मेकअप के बाद आप जल्दबाजी में फेस कॉन्टूरिंग जैसे आवश्यक स्टेप को स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार आपका फेस फाउंडेशन लगाते ही उभरा यानि कि मोटा दिखने लगता है. अगर आप फेस को मेकअप के बाद शार्प और पतला दिखाना चाहते हैं तो आप अपने फेस शेप के मुताबिक मेकअप कॉन्टूरिंग का उपयोग करना चाहिए. इससे आपके चेहरे का स्ट्रक्चर बेहद सुंदरता के साथ स्मार्ट दिखता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

