फ्लश में होता है एक बड़ा और एक छोटा बटन, क्या आपको पता है इसका लॉजिक

Toilet flush has one large and one small button: बदलती तकनीक और डिजाइन के इस दौर में बाकी सामानों की तरह अब वाशरूम में भी नए जमाने की मॉर्डन फिटिंग्स की एंट्री हो चुकी है. ऐसे में आपने भी अपने घर से लेकर बड़ी-बड़ी जगहों में कई तरह के टॉयलेट फ्लश (Flush) देखे होंगे. इस बीच एक थोड़े से पुराने लेकिन बेहद खास सस्ते, सुंदर और टिकाऊ फ्लश की बात करें तो आपने कुछ जगहों पर ऐसे फ्लश जरूर देखे होंगे जिनमें एक बड़ा और एक छोटा बटन होता है. हालांकि क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल बहुत से लोगों को इस सामान्य से सवाल में छिपी गहराई का पता नहीं होता है इसलिए आज आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है?

असाधारण और बेहद खास है वजह

दरअसल आज के जमाने के कई मॉर्डन टॉयलेट फ्लश में दो तरह के लीवर यानी बटन होते हैं. ये दोनों बटन, एक एक्जिट वॉल्व (Exit Valve) से जुड़े होते हैं. एक स्टडी के मुताबिक जब आप बड़ा बटन दबाते हैं तो एक बार में करीब 6 लीटर पानी निकलता है वहीं जब छोटे वाले फ्लश बटन को दबाया जाता है तो तेज रफ्तार से करीब 3 लीटर पानी ही बहता है. यानी साफ है कि इस ड्युल फ्लश के जरिए पानी की बचत आसानी से हो जाती है.

एक साल में इतनी बचत

एक शोध के नतीजों के मुताबिक अगर दो लोगों की एक न्यूक्लियर फैमिली अपने घर पर सिंगल फ्लश (Single Flush) के बजाए Dual Flushing अपनाया जाये तो पूरे साल में करीब 20 हजार लीटर पानी की बचत हो सकती है. भले ही इसका इंस्टॉलेशन नॉर्मल फ्लश से दो-चार सौ रुपये महंगा हो पर इसकी वजह से आपके पानी के बिल में कटौती की पूरी गारंटी दी जा सकती है. आजकल बाजार में न्यूमेटिक फ्लश बटन, केबल ऑपरेटेड बटन जैसे कई सारे सिस्टम और डिजाइनर फ्लश मौजूद हैं पर इस ड्युल फ्लश की पानी बचाने की खासियत इसे सबसे अलग और खास बनाती है.

Dual Flush कॉन्सेप्ट की बात करें तो कुछ मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक ऐसे फ्लश का आइडिया अमेरिकी इंडस्ट्रियल डिजाइनर विक्टर पैपनेक के दिमाग में कई साल पहले आया था. कहा जाता है कि विक्टर ने अपनी मशहूर किताब में इसका जिक्र किया था.

