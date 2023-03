Readymade Pickle: बाजार वाला अचार आपके पेट में भर रहा 'तेजाब', Kidney और Heart हो सकते हैं फेल

Why You Should Not Buy Pickles From Market: बचपन में हम में से काफी लोगों के घर में हर साल अचार बनाया जाता है. खासकर गर्मी के मौसम में, जब धूप की कोई कमी नहीं रहती, तब अचार को नेचुरल तौर पर पकाना आसान हो जाता है. जब सब्जी पसंद न आए तो अचार स्वाद की कमी को पूरा कर देता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बाजार से अचार खरीदने का चलन काफी बढ़ गया है, क्योंकि घरों में पिकल्स अब कम बनाए जाने लगे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेडिमेड अचार से सेहत को तगड़ा नुकसान हो सकता है.

जब बाजार में मिलने वाले अचार की डिमांड बढ़ने लगी, तो इसका प्रोडक्शन भी पहले से ज्यादा बढ़ गया. अब सालभर इन चीजों की सप्लाई की जाती है, लेकिन 12 महीने इतनी धूप नहीं निकल सकती, जितने में लोगों की मांग पूरी की जा सके. यहीं से मालप्रैक्टिस बढ़ने लगी और फिर अचार बनाने के लिए गलत तरीके आजमाए जाने लगे. तेजाब और कैमिकल से गलाया जाता है अचार

बाजार में मिलने वाले अचार को जल्दी पकाने में सोडियम बेंजोएंट नामक कैमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही कई बार एसिडिक चीजें मिलाई जाती है जिससे इनग्रेडिएंट्स एक-दो दिन में गल जाएं और बाजार में ज्यादा सप्लाई की जा सके. रेडीमेड अचार से होने वाले खतरे

1. अचार में मिलाए जाने वाले सोडियम बेंजोएंट से हड्डियों को काफी नुकसान होता है जिससे हमारा पूरे शरीर में कमजोरी आनी लगती है 2. अचार में खतरनाक चीजों के इस्माल से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं कम हो जाती हैं, और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है 3. कई बार अचार को पकाने के लिए ज्यादा तेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का रिस्क पैदा हो जाता है 4. बाजार वाले अचार में मिलाई जाने वाली एसिडिक चीजों से किडनी पर काफी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि हमारे गुर्दों को इसे फिल्टर करने में परेशानी होती है. 5. अचार में मिलाए जाने वाले मसालों की वजह से पाचन तंत्र बिगड़ने लगता है, साथ ही चेहरे पर फुंसी बढ़ जाती है, इसलिए आप इनसे परहेज करें 6. अचार को लंबे वक्त तक खराब होने से बचाने के लिए इसमें नमक का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. घर में ही बनाएं अचार

भले ही घर में अचार बनाना मुश्किल है, लेकिन अदर आप अगर घर में इसे बनाएंगे तो तेल, नमक और मसाले की सही मात्रा रख पाएंगे. साथ ही धूप में अचार प्राकृतिक रूप से पकते हैं जिससे स्वाद तो अच्छा होता है ही, साथ ही सेहत को होने वाले कई नुकसान से बच सकते हैं.