Thyroid: 60% महिलाओं को मालूम ही नहीं होते इस खतरनाक बीमारी के लक्षण, आप तो नहीं कर रहीं ये गलती?

Why Women More Prone To Thyroid: एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कुछ बीमारियां का खतरा महिलाओं को ज्यादा होता है. इस सूची में थायरॉइड भी है. पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को इस बीमारी का खतरा होता है. विशेषकर मेनोपॉज और गर्भावस्था के बाद.