VIDEO: पीएम मोदी से अक्षय कुमार ने पूछा 'आम खाते हैं?', मिला ये मजेदार जवाब!

नई दिल्ली: हाल ही में जहां अक्षय कुमार के चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही थी वहीं अब अक्षय कुमार पीएम नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेकर सुर्खियों में हैं. कल अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट से इस इंटरव्यू के अंश शेयर किए. जिसमें पीएम मोदी काफी रिलेक्स मूड में नजर आ रहे हैं. यहां अक्षय कुमार ने पीएम मोदी से पूछा, 'आप आम खाते हैं?'. इसका जवाब पीएम मोदी ने जिस अंदाज में दिया है जानकर आप भी चौंक जाएंगे.

यह वीडियो अक्षय कुमार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू के टीजर का है. अक्षय के अनुसार इंटरव्यू का पूरा वीडियो आज सुबह 9 बजे जारी किया जाएगा. जो टीजर जारी किया गया है उसमें अक्षय ने मोदी से उनके निजी जीवन पर बातें की हैं. इसमें आम खाने वाले सवाल को सुनते ही पीएम मोदी ठहाका मारकर हंस पड़े. देखिए यह वीडियो और जानिए पीएम आप खाते हैं या नहीं...

Do you ever wonder whether PM Modi manages to laugh during the heat of the election campaign? You’ll get the answer tomorrow at 9am ANI, in an informal and non-political conversation that I got the chance to do with narendramodi ji. Do watch! pic.twitter.com/pczNar7k3A

Akshay Kumar akshaykumar April 23, 2019