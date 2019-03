भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने किया ऐलान, कहा- 'PM मोदी के खिलाफ लड़ूंगा चुनाव'

मेरठ: भीम आर्मी के अध्यक्ष चन्द्रशेखर आजाद ने कहा है कि वह लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे. बुधवार को मेरठ में उन्होंने कहा कि पहले तो वह अपने संगठन से कोई मजबूत प्रत्याशी उतारने का प्रयास करेंगे और प्रत्याशी न मिलने पर वह स्वयं मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि जहां से पीएम मोदी चुनाव लड़ेंगे.

आजाद ने कहा कि 15 मार्च को दिल्ली में बहुजन हुंकार रैली होगी. इसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे. चाहे जो इसे रोकने का प्रयास करे, अब यह रैली रुकेगी नहीं. उन्होंने साफ किया वह बहुजन समाज के लिए है. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मायावती को पूरा समर्थन दिया जाएगा. अखिलेश यादव को अभी प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर अपना रुख साफ करना होगा. सपा संरक्षक मुलायम सिंह अपने बयान से लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं.

@BhimArmyChief Chandrashekhar Azad talks to you from hospital. Please listen to him to know how the UP police violated every norm to restrict his movement. He says let's make Delhi Blue on 15th. Let 15th be the day of the oppressed speaking out. Speak out against saffron Terror. pic.twitter.com/WlAD8jF64O

