कांग्रेस प्रवक्ता का विवादित बयान, कहा- उत्तर भारतीय वोटर कम पढ़े-लिखे, झूठे प्रचार में फंसे

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) का सियासी रण अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है. 'देश में किसकी सरकार बनेगी' इसका फैसला 23 मई को चुनावी नतीजे घोषित होने पर सामने आ जाएगा. वहीं, नतीजों से पहले कई एग्जिट पोल 2019 (Exit Poll 2019) में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी नीत एनडीए की एक बार फिर से वापसी को तैयार है. इन एग्जिट पोल के दावों के बीच कांग्रेस प्रवक्ता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पैनेलिस्ट शमा मोहम्मद ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है. दरअसल, शमा मोहम्मद ने उत्तर भारत के मतदाताओं को 'कम पढ़ा-लिखा और आसानी से किसी के भी पक्ष में मुड़ जाने वाला' बताया है.

"North Indian voters are pliable, they are not as educated as the voters in the South, they listen to the media" This is what the @INCIndia spokesperson had to say .. If these are the excuses that Congress and their minions are hiding behind then they will never learn. pic.twitter.com/cBugLdiPEc

— Aadit Kapadia આદિત કાપડિયા (@ask0704) May 21, 2019