कर्नाटक: अब इस कांग्रेस विधायक ने छेड़े बागावती सुर, गठबंधन को लेकर दिया बड़ा बयान

बेंगलुरु: लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) के नतीजे कल यानि 23 मई को घोषित हो जाएंगे. लेकिन, कर्नाटक में इससे पहले ही कांग्रेस को लगातार झटके मिल रहे हैं. दरअसल, राज्य में कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन की सरकार चल रही है. इन सबके बीच कांग्रेस विधायक के सुधाकर ने कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन को अपवित्र करार दे दिया है. उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि यह गठबंधन गलत नीतियों पर हुआ है. सुधाकर ने कहा कि यह गठबंधन चुनावी जरुरतों को पूरा करने के लिए किया गया है.

Dr K Sudhakar, Congress MLA: This is the stand that I took when this alliance was formed. I said on on the day 1 that Congress-JD(S) alliance was purely based on electoral requirements. It is a very unholy alliance, this is what I have been saying since day 1. #Karnataka pic.twitter.com/gPJhjT0PhB

— ANI (@ANI) May 22, 2019