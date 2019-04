लोकसभा चुनाव 2019: भोपाल से साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी पर ओवैसी ने दिया यह बयान

नई दिल्ली: एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी द्वारा प्रज्ञा ठाकुर को टिकट दिए जाने की आलोचना की है. बता दें साध्व प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी ने भोपाल से उम्मीदवार बनाया है. बता दें प्रज्ञा ठाकुर 2008 मालेगांव ब्लासट केस में आरोपी हैं

ओवैसी ने ट्वीट कर प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या यही आतंकवाद के खिलाफ बीजेपी की जोरी टोलरेंस है. वहीं एक सभा में ओवैसी ने कहा कि बीजेपी का घोषणापत्र में कहा गया है आतंकवाद पर जीरो टोलरेंस की बात कही गई है. लेकिन उन्होंने एक आतंक के आरोपी को उम्मीदवार बना दिया.

A terror accused has been rehabilitated by BJP. The brazenness of must be astounding to outsiders; but we are discussing it like it is routine political strategy

This is the BJP’s “zero tolerance” policy against terrorism https://t.co/7U3awA6X0n

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) April 18, 2019