नई दिल्‍ली : कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता पीसी चाको ने गांधी परिवार को भारत का प्रथम परिवार बताया है साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की भारत के पहले परिवार के लिए नकारात्मक राय है. उन्‍होंने यहां तक कहा कि भारत गांधी परिवार का आभारी है.

पीसी चाको ने न्‍यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि ''भारत के पहले परिवार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की नकारात्मक राय है. भारत का पहला परिवार वास्तव में भारत का पहला परिवार है. भारत उनका आभारी है... पंडित जवाहरलाल नेहरू की योजना और नेतृत्व के कारण भारत आज भारत है."

