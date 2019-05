नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2019 (lok sabha elections 2019) में अभूतपूर्व सफलता के बाद पूर्व राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात आशीर्वाद लिया. पूर्व राष्‍ट्रपति ने मिठाई खिलाकर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी. इस मुलाकात की फोटो पीएम मोदी ने ट्विटर पर शेयर की हैं. इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा, ''प्रणब दा से मिलना हमेशा समृद्धकारी अनुभव होता है. उनकी ज्ञान और दृष्टि अतुलनीय है. वह एक स्‍टेट्समैन हैं जिन्‍होंने राष्‍ट्र के लिए अनुकरणीय योगदान दिया है. आज मुलाकात में उनका आशीर्वाद लिया.''

इससे पहले पीएम मोदी प्रचंड जीत के बाद 24 मई को अपनी पार्टी के वरिष्‍ठ नेताओं लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मिलने के लिए उनके आवास पर गए थे. लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने मुलाकात का एक फोटो कैप्शन के साथ ट्वविटर पर शेयर किया. पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'आदरणीय आडवाणी जी से मिला, बीजेपी को आज जो सफलता मिली है वह उन जैसे नेताओं की देन है, जिन्होंने दशकों की मेहनत के बाद पार्टी को बनाया है और विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाया है.'

Meeting Pranab Da is always an enriching experience. His knowledge and insights are unparalleled. He is a statesman who has made an indelible contribution to our nation.

Sought his blessings during our meeting today. pic.twitter.com/dxFj6NPNd5

— Narendra Modi (@narendramodi) May 28, 2019