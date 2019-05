तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा- 'लालू यादव पर फैसला कोर्ट देगा, नीतीश कुमार नहीं'

पटना : बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू यादव का जेल से बाहर आने का फैसला हाईकोर्ट करेगी ना कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी.

तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि लालू यादव जेल से बाहर नहीं निकलने वाले हैं, चाह वह कुछ भी कर लें. प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, 'नीतीश जी ने कल कहा कि वह लालू जी को जेल से बाहर नहीं आने देंगे. उनका यह बयान हमारे इस आरोप को साबित करता है जिसमें हम कहते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर लालू जी को जेल भेजा.'

ज्ञात हो कि सोमवारो को पटना साहिब से बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांगने पहुंचे मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा ता कि लालू यादव का परिवार मुझपर आरोप लगा रहा है कि मैंने उन्हें फंसा दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं स्‍पष्‍ट करना चाहता हूं कि उन्हें सजा कानून यानी कोर्ट ने दी है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब लालू यादव इस ताक में हैं कि कैसे जेल से बाहर आकर एक बार फिर बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाएं.

Tejashwi Yadav, RJD: Nitish ji said y'day in Nalanda that he will not let Lalu ji come out of jail, it confirms our allegations that Nitish Kumar & people of BJP together sent Lalu ji to jail.Our appeal is in HC, it will be the court's decision not Nitish Kumar or Narendra Modi's pic.twitter.com/xlEo5tomAY

