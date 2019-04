तेजस्वी यादव का बयान- 'BJP के आईटी सेल की तरह काम कर रही है CBI, ED और IT '

पटना : बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बहाने सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि ये सभी एजेंसी बीजेपी के आईटी सेल की तरह काम कर रही है. तेजस्वी ने कहा कि मायावती औक मेरे परिवार के खिलाफ छापेमारी की जा रही है.

तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रहे हैं. क्योंकि उन्हें पता है कि इस लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार उन्हें सभी राज्यों में चुनाव हराएंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग बीजेपी के आईटी सेल की तरह काम कर रही है.

Tejashwi Yadav: Raids are being held against Mayawati, against our family. BJP ppl are trying to frame opposition leaders. Because they know that in these polls, they're going to get defeated by 'mahagathbandhan' in respective states. CBI, ED, IT are working like IT cell of BJP. pic.twitter.com/ltjU5nvfZr

— ANI (@ANI) April 27, 2019