VIDEO: कांग्रेस के तंज पर स्मृति ईरानी ने कुछ यूं दिया जवाब

अमेठी/नई दिल्ली: अमेठी से लोकसभा प्रत्याशी स्मृति ईरानी की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री ने जवाबी हमला करत हुए कहा कि वह अमेठी के लिए और कांग्रेस के खिलाफ मेहनत से काम करती रहेंगी चाहे उनको जितना अपमानित और प्रताड़ित किया जाता रहे.

कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा उनकी शिक्षा को लेकर किए गए तंज पर पत्रकारों को जवाब देते हुए ईरानी ने कहा, 'मैं इतना ही कहूंगी कि गत पांच वर्षों में ऐसा कोई आक्रमण नहीं है जो कांग्रेस के कुछ 'चेले चपाटों' ने मुझ पर न किया हो.'

#WATCH Union Minister Smriti Irani: In the last 5 years, they have attacked me in every which way possible. I only have one message for them, the more you will insult me, the more you will attack me, the harder I will work against Congress in Amethi. pic.twitter.com/ag3R9JV4yL

— ANI UP (@ANINewsUP) April 12, 2019