BSF Head Constable Recruitment: बीएसएफ में 12वीं पास के लिए निकली सरकारी नौकरी, कोई आवेदन फीस नहीं!

Sarkari Naukri: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने हेड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर) और हेड कांस्टेबल (रेडियो मैकेनिक) के पद के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 12 मई है.

इस भर्ती प्रक्रिया से 247 पदों पर भर्ती की जाएगी. जिनमें से 217 वैकेंसी हेड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर) और 30 हेड कांस्टेबल (रेडियो मैकेनिक) के लिए होंगी. आवेदकों की आयु 12 मई तक 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए.

BSF Head Constable Recruitment 2023: Know how to apply

इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको “Apply Here” link against “Group-C Head Constable (Radio Operator) and Head Constable (Radio Mechanic)" का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा. इस पेज पर आपको पूरा एप्लिकेशन फॉर्म मिलेगा.

अब यहां मांगी गई सभी जरूरी डिटेल्स भर दें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें.

डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फीस पे कर दें और फॉर्म सबमिट करें.

फॉर्म सबमिट करने के बाद अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट ले लें.

BSF Head Constable के लिए शैक्षणिक योग्यता

आवेदक उम्मीदवार के पास पीसीएम या मैट्रिक में 60% कुल अंकों के साथ कक्षा 12वीं पास दो साल का आईटीआई प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

BSF Head Constable के लिए आवेदन फीस

बीएसएफ भर्ती के लिए अनारक्षित / ईडब्ल्यूएस / ओबीसी कैटेगरी से संबंधित कैंडिडेट्स को एगजाम फीस के रूप में 100 रुपये और 47.20 रुपये सेवा शुल्क जमा करना होगा. महिला उम्मीदवारों / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / बीएसएफ सेवारत कर्मियों और भूतपूर्व सैनिकों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है. उम्मीदवारों को ज्यादा जानकारी के लिए बीएसएफ द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना पढ़ने की सलाह दी जाती है.

इन पदों के लिए अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक ये https://rectt.bsf.gov.in/ है.

नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक ये https://rectt.bsf.gov.in/static/bsf/pdf/Group-C%20Head%20Constable%20(Radio%20Operator)%20and%20Head%20Constable%20(Radio%20Mechanic).pdf?rel=2023042201 है.

