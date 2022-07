Indian Army Recruitment Rally 2022: इंडियन आर्मी में भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इस लिंक से करें आवेदन

Indian Army Agniveer Notification 2022: भारतीय सेना आज यानी 01 जुलाई 2022 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर 'अग्निपथ या अग्निपथ योजना 2022' के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने जा रही है. रजिस्ट्रेशन के बाद, उम्मीदवारों को एक भर्ती रैली के लिए बुलाया जाएगा जो अगस्त 2022 के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी जो चेन्नई, दानापुर, जबलपुर, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, शिलांग, दिल्ली कैंट, घूम, कुनारघाट और घूम के मुख्यालय आरटीजी क्षेत्र में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर टेक्निकल (एविएशन / गोला बारूद परीक्षक), अग्निवीर क्लर्क / स्टोर कीपर, टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8 वीं पास और अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाएगा.

भारतीय सेना अग्निवीर अधिसूचना 20 जून 2022 को सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित गई. पद के लिए नामांकन करने वालों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट (पीएफटी) और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (पीएमटी) की भर्ती रैलियों में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा. बाद में, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट और उसके बाद लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा.

What is Indian Army Agniveer Salary?

पहले साल 30,000 रुपये महीना और साथ ही लागू भत्ता

दूसरे साल 33,000 रुपये महीना और साथ ही लागू भत्ता

तीसरे साल 36,500 रुपये महीना और साथ ही लागू भत्ता

चौथे साल 40,000 रुपये महीना और साथ ही लागू भत्ता

Indian Army Agniveer Recruitment Rally Result 2022

लिखित परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर घोषित किया जाएगा. उम्मीदवार को अलग से कोई लेटर नहीं भेजा जाएगा. यह उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि वह अपने रिजल्ट चेक करें और डॉक्यूमेंट्स के लिए एआरओ को रिपोर्ट करे.

How to Apply for Indian Army Agniveer Recruitment Rally 2022?

उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर केवल एक कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं. यदि कोई एक से अधिक ट्रेड/कैटेगरी के लिए रजिस्टर करता है, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और किसी भी ट्रेड/कैटेगरी के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा.

