Police Recruitment 2022: 10वीं पास के लिए पुलिस में भर्ती का आखिरी मौका, 20 रुपये है आवेदन फीस!

Police Constable Recruitment 2022: पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड (WBPRB) ने कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल / महिला कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन का नोटिफिकेशन जारी किया है. आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 27 जून 2022 है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अपनी आधिकारिक वेबसाइट - wbpolice.gov.in पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे. इस भर्ती के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.

इस भर्ती प्रक्रिया से कांस्टेबल को 1410 पद भरे जाने हैं. वहीं लेडी कांस्टेबल के 256 पदों पर भर्ती होनी है. पढ़ाई की बात करें तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट माध्यमिक यानी 10वीं पास होना चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए. वहीं अधिकतम आयु सीमा 27 साल रखी गई है. आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी.

आवेदन फीस की बात करें तो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 20 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी. वहीं दूसरी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 170 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी. इस भर्ती के लिए कैडिडेट्स का सिलेक्शन प्रारंभिक परीक्षा, पीएमटी, पीएसटी, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा.

Police Recruitment: पुलिस में भर्ती के लिए किया था अप्लाई, ये आया है आपके लिए लेटेस्ट अपडेट, जरूर कर लेना चेक

How to Apply for Police Constable Recruitment

इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट wbpolice.gov.in पर जाएं.

अब आपको होम पेज पर Recruitment का टैब मिलेगा उसपर क्लिक करें.

यहां 'Recruitment to the post of Constables and Lady Constables in Kolkata Police 2022' के लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद Fill up Application Form Online पर क्लिक करें.

अब आपको Log in करना होगा. अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें.

इसके बाद आपको फीस पे करनी होगी. फीस का भुगतान करने के बाद सबमिट पर क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट कर दें.

लाइव टीवी