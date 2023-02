Mutual Fund: टॉप म्यूचुअल फंड कैसे चुनें? ये तरीके आएंगे काफी काम

Mutual Fund Investment: निवेश के कई सारे माध्यम उपलब्ध है. इन्हीं में से म्यूचुअल फंड भी शामिल है. म्यूचुअल फंड में लोग छोटी राशि से भी इंवेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं. एक म्यूचुअल फंड निवेशकों से स्टॉक, बॉन्ड और अन्य संपत्ति खरीदने के लिए धन इकट्ठा करता है. एक म्यूचुअल फंड का लक्ष्य औसत निवेशक की तुलना में अधिक डायवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना है. म्यूचुअल फंड निवेशक फंड के जरिए रखे गए स्टॉक या अन्य निवेशों के सीधे मालिक नहीं होते हैं, लेकिन वे फंड की कुल होल्डिंग के लाभ या हानि में समान रूप से हिस्सेदार होते हैं.

म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करें?

म्यूचुअल फंड एक बार में कई अलग-अलग संपत्तियों में निवेश करने का एक अपेक्षाकृत आसान तरीका है. एक म्यूचुअल फंड के भीतर आप सैकड़ों शेयरों, बॉन्ड्स या अन्य निवेशों के संपर्क में आ सकते हैं. म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के बीच लोकप्रिय है जो व्यक्तिगत निवेश को चुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन शेयर बाजार के ऐतिहासिक रूप से उच्च औसत वार्षिक रिटर्न से लाभ उठाना चाहते हैं.

टॉप म्यूचुअल फंड चुनना सीखें

म्यूचुअल फंड की बात आने पर निवेशक अक्सर कई सारे विकल्प मिलने पर असमंजस में आ जाते हैं. कई म्यूचुअल फंड योजनाओं की आकर्षक विशेषताओं और लाभों से प्रभावित होने की बजाय निवेशकों को अपना ध्यान अपने वित्तीय लक्ष्यों पर केंद्रित करना चाहिए. ऐसा करने से वे यह पता लगाने में सक्षम होंगे कि कोई निवेश योजना और इसकी विशेषताएं उनके लिए फायदेमंद हैं या नहीं. किसी भी निवेशक को अपनी वित्तीय योजनाओं के लिए टॉप म्यूचुअल फंड को चुनने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए. इनमें नीचे बताई गई बातें शामिल हैं.

- प्रदर्शन रिकॉर्ड (Performance Record)

- म्यूचुअल फंड की आयु (Age of Mutual Fund)

- संबद्ध जोखिम (Associated Risks)

- खर्चे की दर (Expense Ratio)

- एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) (Asset Management Company)

- फंड मैनेजर की गुणवत्ता (Quality of the Fund Manager)

- एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) (Asset Under Management)

रेटिंग

इसके अलावा कोई भी निवेशक म्यूचुअल फंड की योग्यता के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए उसकी रेटिंग की जांच कर सकता है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह के रेटिंग सिस्टम पर पूरी तरह से निर्णय लेना नासमझी होगी. उन्हें अलग-अलग म्यूचुअल फंड निवेश योजनाओं की कम से कम बुनियादी बातों पर शोध करने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए.

भारत की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं