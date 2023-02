पिता-पुत्र की जोड़ी दिख रही

दरअसल, इस वीडियो को एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो में बताया गया है कि इसमें पिता-पुत्र की जोड़ी दिख रही है, जिसमें पिता 105 साल के हैं और बेटा 74 साल का है. खास बात यह है कि इस वीडियो में बेटा सीटी बजा रहा है और अपने पिता से कह रहा है कि यह कौन सी धुन है. वीडियो में दिख रहा है कि पिता एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं और उनके बगल में ही उनका बेटा बैठा हुआ है.

अपनी भाषा में बात कर रहे हैं

बेटा अपने पिता को खुश करने की कोशिश कर रहा है. सबसे बेहतरीन बात यह है कि पिता भी अच्छे से प्रतिक्रिया दे रहे हैं. जानकारी के मुताबिक यह वीडियो दक्षिण भारत के किस शहर का है और वह दोनों ही अपनी भाषा में बात कर रहे हैं. अंत में जब बेटा सीटी बजाकर शांत होता है और पिता से पूछता है कि यह कौन सा गाना है तो वह पिता उस गाने का नाम भी बता देता है.

इतना सुनकर वहां आसपास बैठे परिवार के लोग भी तालियां बजाने लगते हैं फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह वीडियो कहां का है. इस वायरल पोस्ट पर जगन्नाथन नाम के एक यूजर ने लिखा कि यह उनके परिवार का वीडियो है. उन्होंने लिखा कि वह मेरे पिता हैं और वह 104 साल के हैं. अब 19 जनवरी को हमने उनका 105वां जन्मदिन मनाया गया है.

यूजर ने लिखा कि दूसरा शख्स मेरा भाई है. मैं 74 साल का हूं. इस साल 17 जनवरी को मैंने अपना 75वां जन्मदिन मनाया है. फिलहाल यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

Father is 100+, son is 75. Can the coming generation sustain such relationships pic.twitter.com/QHhcqBSOnC

