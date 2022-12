शख्स ने उड़ते हुए प्लेन को पकड़ लिया हाथ में, देखकर Anand Mahindra हो गए भौचक्के; दिया गजब का रिएक्शन

Catch The Plane In Hand: आपने खुले आसमान में प्लेन को उड़ते हुए जरूर देखा होगा और जब भी प्लेन रनवे पर लैंड करती है तो लोग देखना पसंद करते हैं. हालांकि, प्लेन लैंड होते हुए देखकर लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं. हालांकि, एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे. क्या आपने कभी किसी प्लेन को लैंड होने से पहले किसी के द्वारा हाथ में कैच करते हुए देखा है? आप सोच रहे होंगे कि यह तो असंभव है, लेकिन जब बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने भी कुछ ऐसा ही देखा तो वो हैरान रह गए और इस वीडियो को शेयर करते हुए आज का मंडे मोटिवेशन (Monday Motivation) पोस्ट बताया. इस वीडियो को देखने के बाद तमाम लोग हैरान रह गए.

आसमान में उड़ते हुए आया प्लेन और फिर

सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है और इस वीडियो को जैसे ही आनंद महिंद्रा ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया तो यह झटपट वायरल हो गया. वीडियो देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा है कि प्लेन हवा में दिशाहीन हो गया है और लैंड करते वक्त पानी की टंकी से टकरा सकता है. शुरू में जब आप वीडियो को देखेंगे तो सहम जाएंगे कि अगले पल क्या होने वाला है. हालांकि, कुछ ही सेकेंड चिंता करने वाले वीडियो के बाद आखिर में आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि हाथ से बनाए गए प्लेन को एक शख्स ने छत पर हाथ से ही पकड़ लिया. असल में, वह प्लेन में नहीं बल्कि एक डमी/खिलौना विमान है.

This fooled me till the very end.

The moral? We make our problems & fears larger than they really are. The solutions are always within our grasp. Don’t make your week appear more worrisome than it needs to me. #MondayMotivation. pic.twitter.com/Ex6jGQg4fa

— anand mahindra (@anandmahindra) December 12, 2022