ओम नम: शिवाय.. गाने वाले अमेरिकी गेंदबाज ने पाकिस्तान को याद दिलाए 'अब्बू', हार पर बने ऐसे Memes

USA Bowler Saurabh Netravalkar: अमेरिका की क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी सौरभ नेत्रावलकर (Saurabh Netravalkar) ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2024 में शानदार जीत दिलाई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब चर्चा हो रही है. यह मैच इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक माना जा रहा है. सौरभ नेत्रावलकर (Saurabh Netravalkar) को अमेरिका की शानदार जीत से पहले ही सुर्खियां मिल रही थीं. दरअसल, नेत्रावलकर उस वक्त चर्चा में आए थे, जब एक्स पर किसी यूजर ने बताया था कि टी20 वर्ल्ड कप में वह अपने ही भारतीय साथियों के खिलाफ खेलने वाले हैं.

यह भी पढ़ें: Video: तपती गर्मी में कूलर खींच रहा था रिक्शा वाला, देखकर लड़की को आई दया और फिर

अंडर-19 खेलकर अमेरिका चले गए थे सौरभ

सौरभ नेत्रावलकर (Saurabh Netravalkar) ने डलास में हुए टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका की शानदार सुपर ओवर जीत में अहम भूमिका निभाई. सौरभ नेत्रावलकर का क्रिकेट का सफर काफी दिलचस्प रहा है. 16 अक्टूबर 1991 को मुंबई में जन्मे नेत्रावलकर भारतीय मूल के क्रिकेटर हैं, जो पहले अमेरिकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं. गौरतलब है कि सौरभ नेत्रावलकर (Saurabh Netravalkar) ने भारत में थोड़े समय के लिए घरेलू क्रिकेट भी खेला था. अंडर-19 टीम में भारत के लिए खेलने वाले नेत्रावलकर 2015 में अमेरिका चले गए. बता दें कि वो मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी का एक मैच भी खेल चुके हैं.

If Saurabh Netravalkar, who had figures of 2-18 and bowled USA to victory in the super over vs Pakistan, wasn't disgustingly talented enough -- ( He is an engineer at Oracle and an MS in CS from Cornell University.) he's also a damn fine ukelele player. (video from his insta) pic.twitter.com/vEErMccyXX — jonathan selvaraj (@jon_selvaraj) June 6, 2024

He is Saurabh Netravalkar, who led the USA to victory against Pakistan in a super over #PakvsUSA pic.twitter.com/vKq6YkopPE — Meme Farmer (@craziestlazy) June 6, 2024

यह भी पढ़ें: Desi Jugaad: 1000 ईंट, 5 बोरी सीमेंट और बना डाला देसी कूलर, हवा ऐसी कि महंगा AC भी हो जाए फेल

सोशल मीडिया पर जमकर उड़ाया जा रहा मजाक

खास बात ये है कि नेत्रावलकर कभी केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट और संदीप शर्मा के साथी खिलाड़ी भी रह चुके हैं. फिलहाल, सौरभ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह हाथ में गिटार लेकर ऊं नम: शिवाय का जाप लगा रहे हैं और यह वीडियो काफी वायरल हो गया. इस वीडियो में उन्होंने सबसे पहले हाथ जोड़ा और फिर ऊं नम: शिवाय का जाप लगाने लगे और लोगों को यह काफी पसंद आया. यही वजह है कि लोग भारतीय मूल के खिलाड़ी की वाहवाही करने लगे, क्योंकि भारत की राइवलरी टीम पाकिस्तान को बुरी तरह हराने में हीरो बने.

It's been an incredible journey for USA's Super Over hero, Saurabh Netravalkar #T20WorldCup pic.twitter.com/rwmSSb9Xpi — ICC (@ICC) June 7, 2024

What an effort from Saurabh Netravalkar! From representing India U-19 in 2010, working as a techie in America, going on to represent USA in the #T20WorldCup and bowling a match-winning Super Over to clinch a historic win vs Pakistan! Just wow. pic.twitter.com/foSi7BQlLe — KolkataKnightRiders (@KKRiders) June 6, 2024

Besides scoring the most no.of runs in T20..Babar Azam became the first captain to loose against Zimbabwe,Ireland, Afghanistan and USA..Bobzy the king-Thr record breaker #USAvsPAK pic.twitter.com/Z3XMyiaGFT — HBxSAJID (@hbxsajid) June 7, 2024

Heroes of today's match #PakvsUSA Monank Patel, Saurabh Netravalkar and Aaron Jones. Indians nailed Pakistan Cricket team #PKMKB forever from USA with love pic.twitter.com/GXa5tEaCz1 — Sunanda Roy (@SaffronSunanda) June 6, 2024