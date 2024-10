चील की आंखों से ये क्या सिखला गए Anand Mahindra, नहीं देखा वीडियो तो जरूर देख लें

Anand Mahindra Monday Motivation: बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने 30 सितंबर को अपने सोशल मीडिया पोस्ट 'मंडे मोटिवेशन' में ध्यान भंग करने पर काबू पाने के बारे में एक शक्तिशाली मैसेज शेयर किया. एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को अपने टारगेट के प्रति कमिटेड रहने के लिए प्रेरित करने के लिए एक चील का वीडियो इस्तेमाल किया, जो अपने फोकस के लिए जाना जाता है. क्लिप में ईगल की आंख को एक घास के मैदान का सर्वेक्षण करते हुए पलक झपकते हुए दिखाया गया है, जैसे हम भी लाइफ में डिस्टर्ब होने के बावजूद फोकस कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: कबाड़वाले के बेटे ने किया बोर्ड में टॉप तो गिफ्ट में दिया iPhone 16, खुद रखता है 1.5 लाख का फोन

आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर करते हुए अपने पोस्ट में कहा, "दुनिया पहले से कहीं ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली चीजों से भरी हुई है. फिर भी अपने आप को अलग करने का कोई कारण नहीं है. हर चीज जानकारी का सोर्स हो सकती है. लेकिन फोकस रहें. अपने लक्ष्य पर लगातार फोकस रहें." सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत इस बात से सहमति जताई. एक यूजर ने बताया कि कैसे डिस्टर्ब होने वाली चीजें वास्तव में महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए याद दिलाती हैं.

The world has never been more full of distractions than it is today.

Yet there’s no reason to cut yourself off.

Everything can be a source of information.

But stay focused.

Relentlessly focused on your goal#MondayMotivation

pic.twitter.com/vHtegbTEwB

— anand mahindra (@anandmahindra) September 30, 2024