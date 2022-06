चांद पर जाकर Moon Walk नहीं कर पाए Astronauts! NASA का यह वीडियो आया सामने

Astronauts Moon Walk: आखिरी मून लैंडिंग 1972 में हुई थी. 12 दिन के अपोलो 17 मिशन (Apollo 17 Mission) में अंतरिक्ष यात्रियों ने बहुत सारे नमूने वापस लाए, और चांद की बहुत सारी सतह का भी पता लगाया. सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों ने जब चांद पर कदम रखे तो कैसे उनके पैर डगमगा गए थे. ब्लूपर वीडियो को देखकर लोगों के तरह-तरह के रिएक्शन आ रहे हैं. @konstructivizm नाम के अकाउंट ने वीडियो पोस्ट किया है जिसमें दिखाया गया है कि कई अंतरिक्ष यात्री चांद पर अपने स्पेस सूट में चल रहे हैं और कई बार तो पैर लड़खड़ाने की वजह से गिर भी गए.

वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'NASA के ब्लूपर्स वीडियो जिसमें कई अंतरिक्ष यात्री चांद पर चलते-चलते गिर जा रहे हैं.' वीडियो को ट्विटर पर 350,000 से अधिक बार देखा जा चुका है क्योंकि इसे कई सोशल मीडिया यूजर्स ने शेयर किया और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. हालांकि, कुछ यूजर्स ने वीडियो देखने के बाद मजाक भी बनाया. कुछ लोगों ने तो दिवंगत सिंगर माइकल जैक्सन का मशहूर डांस स्टेप 'मूनवॉक' से तुलना की और हंसी की. एक यूजर ने लिखा, 'ऐसा तब होता है जब आप नहीं जानते कि मूनवॉक कैसे किया जाता है.' एक अन्य यूजर ने अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस सूट का जिक्र करते हुए लिखा, 'एस्ट्रोनॉट सोच रहे होंगे कि मून वॉक करते वक्त मेरा सूट न फटे.'

देखें वीडियो-

Bloopers from NASA showing astronauts losing their footing while walking on the moon. pic.twitter.com/4craeD80O3

