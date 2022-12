OLA स्कूटर सुना रहा मैच की कमेंट्री? लड़के का जुगाड़ देखकर CEO भी खुद को नहीं रोक पाए

Ola Scooter Commentary: जुगाड़ तकनीक के लिए दुनियाभर में मशहूर हमारे देश में आए दिन ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जो इस बात की प्रमाणिकता को सिद्ध कर देते हैं. इसी कड़ी में हाल ही में एक लड़के ने एक क्रिकेट मैदान से ओला स्कूटर के माध्यम से क्रिकेट कमेंट्री कर दी. इसका वीडियो सामने आया और इतना वायरल हुआ कि खुद ओला के सीईओ तक पहुंच गया.

वीडियो सीईओ तक पहुंच गया

दरअसल, यह वायरल वीडियो खुद ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल तक पहुंच गया. भाविश अग्रवाल ने इस वीडियो के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि यह हमारी गाड़ी का अब तक का सबसे क्रिएटिव उपयोग है. वीडियो में दिख रहा है कि एक लड़के ने मैच की कमेंट्री के लिए कमेंटेटर ने ओला ई स्कूटर के स्पीकर की मदद ले ली.

फोन को स्कूटर से कनेक्ट किया

एक खेल के मैदान में मैच खेला जा रहा है और किनारे यह लड़का क्रिकेट कमेंट्री कर रहा है. इसके बगल में यह स्कूटर खड़ा हुआ है. यह कमेंट्री को फोन पर बोल रहा है और वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से फोन को ओला ई-स्कूटर से कनेक्ट किया हुआ है. स्कूटर के स्पीकर की वजह से कमेंटेटर की आवाज इतनी बढ़िया तरीके से गूंज रही है कि उसे वहां मौजूद हर कोई सुन रहा है.

वीडियो ओडिशा के कटक का

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वीडियो ओडिशा के कटक का है. यह वीडियो इतना वायरल हो गया कि खुद भाविश अग्रवाल भी अपने आप को तारीफ करने से नहीं रोक पाए. इस वायरल वीडियो पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

This has to be the most creative use of our vehicle I have seen so far https://t.co/QjCuv4wGQG

— Bhavish Aggarwal (@bhash) December 22, 2022