Bull Rider अचानक गिर गया..फिर गुस्साए सांड ने जो किया, देखकर दिल दहल जाएगा

बुल राइडिंग करता हुआ

दरअसल, इस वीडियो को हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. वीडियो कब का है और कहां का है इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यह बहुत ही खौफनाक वीडियो है. इसमें दिख रहा है कि एक शख्स बुल राइडिंग करता हुआ नजर आ रहा है और उसके आसपास काफी भीड़ इकट्ठा हुई है, जो इस गेम को देखने के लिए आई हुई है.

उसे बेहोश कर देता है

तभी अचानक वह सांड बिदक जाता है और छटपटाने लगता है. वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह सांड उस बुल राइडर को गिराने का प्रयास कर रहा है. आखिर में तमाम प्रयासों के बाद वह बुल राइडर नीचे गिर जाता है. जैसे ही वह नीचे गिरता है, सांड अपनी सींग का प्रयोग करके उसे बेहोश कर देता है. इतना ही नहीं वह सांड उस शख्स को बुरी तरह कुचलने लगता है.

तत्काल उठाया जाता है और

ऐसा लग रहा था कि वह सांड उसकी जान ले लेगा. लेकिन तभी भीड़ से कुछ लोग निकल कर आते हैं और उसे बचाने का प्रयास करने लगते हैं. उसे वहां से तत्काल उठाया जाता है और राहत कैंप की तरफ ले जाया जाता है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

