दशहरे पर पैदा हुई बेटी तो मां-बाप ने उसे देवी मां की तरह सजाया, Video आंख में ला देगा आंसू

Daughter Born On Vijayadashmi: नवरात्रि हिंदुओं के लिए भारत में एक प्रमुख त्योहार है, जिसमें माता दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है. यह त्योहार नौ दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन इस बार एक परिवार के लिए यह त्योहार और भी खास बन गया जब विजयादशमी के दिन उन्हें एक बेटी का आशीर्वाद मिला. इस खास अवसर पर एक डॉक्टर ने नवजात बच्ची को ‘मां अम्बे’ के रूप में सजाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

विजयादशमी पर जन्मी बेटी का खास स्वागत

बच्ची को पारंपरिक लाल वस्त्र में लिपटा हुआ देखा गया, और उसके सिर पर एक छोटी सी मुकुट भी थी, जो माता दुर्गा की याद दिला रही थी. जैसे ही परिवार ने इस नन्हीं बच्ची के दर्शन किए उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने उसके पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया. इस वीडियो पर ऑनलाइन कई प्रतिक्रियाएं आए, जिससे सोशल मीडिया यूजर्स खुशी से झूम उठे.

See how a baby girl is welcomed who was born on vijaydashmi... Lady Doc dresses her up as Maa Ambe... Best thing on the Internet today pic.twitter.com/4CnZbOZhdi

— Vineeta Singh (@biharigurl) October 17, 2024