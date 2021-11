Desi Jugaad: जुगाड़ हो तो भाई ऐसा, दाढ़ी बनाने के लिए शख्स ने उठाया 'ब्लेड' और फिर

Desi Jugaad Viral Video: जब भी लोगों की दाढ़ी बढ़ती है तो वह नाई के दुकान में जाकर कुर्सी पर बैठकर आराम से हजामत करवाता है. या फिर अपने घर में खुद से ही ट्रिमिंग या सेविंग करता है. (Desi Jugaad) हालांकि, कई बार कुछ लोग अपना अलग ही जुगाड़ निकाल लेते हैं. जी हां, क्या आपने कभी सिर्फ ब्लेड से दाढ़ी बनाई है? शायद नहीं, तो चलिए हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखलाते हैं, जिसमें एक शख्स ने ब्लेड से ही दाढ़ी बना डाली.

ब्लेड अगर हाथ या स्किन पर टच कर जाए तो आसानी से खून निकल सकता है. लोग ब्लेड से दूरी बनाए रखने की हिदायत देते हैं. हालांकि, नाई की दुकान पर ब्लेड का यूज करने के लिए रेजर का इस्तेमाल करते हैं और सावधानी बरती जाती है. इंटरनेट पर वायरल होने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स बिना किसी डर के ब्लेड से शेविंग कर रहा होता है. शेविंग करते वक्त उसे किसी भी बात का डर नहीं होता कि गाल पर जख्म भी आ सकते हैं.

Indian jugad shaving with blade and hand no other saving kit required. @anandmahindra @verified #desijugad pic.twitter.com/20v28ngI2I

