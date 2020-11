एक पैर से शानदार तरीके से Football खेलता है यह बच्चा, Viral Video देखकर नहीं होगा यकीन

नई दिल्ली: यह दुनिया बेहद खूबसूरत है और हम सभी को अपनी जिंदगी के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए. कई बार हताशा भरे दौर में हम जिंदगी से शिकायतें करने लगते हैं. ऐसा करते समय हम यह भी भूल जाते हैं कि कुछ लोग हमारी जैसी जिंदगी जीने की कामना करते होंगे.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्चा हाथ में बैसाखी लेकर फुटबॉल (Football) खेल रहा है. इस बच्चे का नाम कुणाल श्रेष्ठ है. हमें यकीन है कि यह वीडियो देखकर जिंदगी को लेकर आपकी शिकायतें कुछ कम हो जाएंगी.

मुश्किल से खेलता है फुटबॉल

इस वायरल वीडियो (Viral Video) को देखकर आप हैरान हो जाएंगे, जरा सोचिए कि क्या एक पैर से फुटबॉल खेला जा सकता है? इसे देखकर एक पल के लिए आप भावुक भी हो जाएंगे. इस वीडियो में फुटबॉल खेल रहा बच्चा कई लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है.

विशिष्ट प्रतिभा के धनी इस बच्चे के पिता के मुताबिक, कुणाल कभी भी हिम्मत नहीं हारता है. उसे इस बात का कोई गम भी नहीं है कि उसका एक पैर नहीं है. यहां तक कि उसने साइकिल भी खुद से ही चलानी सीखी है. कुणाल हाथ में बैसाखी थामे एक ही पैर से फुटबॉल की किक मारते हैं. इतनी छोटी उम्र में महज 45 सेकेंड का यह वीडियो जिंदगी के प्रति न जाने कितनों की सोच बदलने का दम रखता है.

Kunal Shrestha, a Class 4 student from Imphal plays football with a single limb.

My son was born without a limb. I vowed to never let him feel different from his peers. He never exhibited low esteem. He learned to ride a bicycle on his own says Kunal’s mother pic.twitter.com/NTzyOWhX4e

ANI (@ANI) November 10, 2020