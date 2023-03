क्या आप जानना चाहते हैं कि मरने के बाद क्या होता है? जानकर लोगों के उड़ गए होश

What Happens When You Die: अधिकांश लोग मरने के बारे में नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं, जिसमें भय, चिंता, घबराहट और यहां तक कि खौफ भी शामिल है. लगभग हर कोई इस बात से सहमत होगा कि कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता. साइंस हमें जीने के बारे में बहुत कुछ बता सकता है लेकिन मरने के बारे में कुछ नहीं बता सकता. लेकिन जो लोग मरने के करीब आ गए हैं वे अक्सर अपने बाद के लाइफ के बारे में बात करते और सोचते हैं, जैसे कि वे कैसे अपने शरीर के ऊपर तैरते हुए देखेंगे और मरने के बाद खुद की एक झलक देखते हैं.

वर्चुअल रिएलिटी में मरना कैसा होता है? शॉन ग्लैडवेल (Shaun Gladwell) नाम के एक आर्टिस्ट ने पासिंग इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म (Passing Electrical Storms) नामक एक प्रदर्शनी बनाई है, जो लोगों को यह दिखलाती है कि करीब से मरना कैसा लगता है. इसका अनुभव देने के लिए प्रतिभागियों को कार्डियक अरेस्ट से ब्रेन डेथ तक, जीवन के सिम्युलेटेड डी-एस्केलेशन के माध्यम से मार्गदर्शन करता है. अपनी हृदय गति की जांच करने के लिए आपको अस्पताल के अस्थायी बिस्तर पर लेटना होगा. स्टाफ के सदस्य इस अनुभव को हासिल करते वक्त आपको बाहर भी खींच सकते हैं. किसी-किसी के लिए यह जारी रखना बहुत डरावना हो जाता है. एक्जिबिटर ने अच्छे से किया एक्सप्लेन मेलबर्न की मूल निवासी और इस प्रदर्शनी की एक्जिबिटर मार्कस क्रुक ने बताया कि वर्चुअल रिएलटी में मरना कैसा होता है. टिकटॉक पर अपलोड किए गए एक वीडियो में उन्होंने कहा, "मैं देख सकता हूं कि लोग कैसे कहेंगे कि यह चिंता और घबराहट का कारण बनता है. वे आपकी उंगली को हृदय गति मॉनिटर पर रखते हैं और फिर आपको अपना हाथ उठाने के लिए कहते हैं." वर्चुअल रिएलिटी का अनुभव मृत्यु के समान है, जिसे वास्तव में कोई भी नहीं समझ सकता सिवाय उनके जो ऑस्ट्रेलिया में स्वयं इसे आजमाते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मेलबर्न में है. ऑस्ट्रेलियाई शहर में एक सांस्कृतिक उत्सव है जो 200 से अधिक विभिन्न कलाकारों के काम को प्रदर्शित करता है. हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे