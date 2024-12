सेकंड हैंड कपड़े और पीनट बटर से बीता एलन मस्क का बचपन, मां ने शेयर की पुरानी यादें

Elon Musk: एलन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास बाहर खाने और नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे. उनकी मां मेय मस्क ने हाल ही में एक पुरानी फोटो के साथ उन दिनों की यादें शेयर की हैं. यह फोटो 1990 की है, जिसमें एलन मस्क सूट पहने हुए नजर आ रहे हैं. फोटो शेयर करते हुए मेय मस्क ने टोरंटो में बिताए अपने पुराने दिनों को याद किया. यह तस्वीर और मेय की यादें उस समय को दिखाती हैं, जब एलन मस्क को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, और उनका भविष्य असमझ था.

This photo was taken in our rent-controlled apartment in Toronto, with my mom‘s painting on the wall. The suit cost $99 which included a free shirt, tie and socks. A great bargain! He wore this suit every day to his bank job in Toronto. I couldn’t afford a second suit. We were… https://t.co/jh2SHOXwpe

मेय मस्क ने एलन मस्क की सूट पहने हुई एक पुरानी फोटो शेयर करते हुए लिखा कि जब वे टोरंटो में एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे, तब एलन ने एक सूट खरीदा था. इस सूट की कीमत सिर्फ 99 डॉलर थी, और इसके साथ फ्री शर्ट, टाई और सॉक्स भी मिले थे.

उन्होंने बताया कि उस समय एलन मस्क के पास यही एकमात्र सूट था, जिसे वह हर दिन पहनते थे और उसी में बैंक जाते थे. मेय मस्क ने लिखा कि वह दूसरा सूट नहीं खरीद सकती थीं, फिर भी वे खुश रहते थे. इसके अलावा, मेय मस्क ने बताया कि इस फोटो में एलन मस्क अपनी मां (मेय मस्क) की तस्वीर के सामने खड़े है. मस्क की फेमली पहले साउथ अफ्रीका में रहती थी फिर वो कनाड़ा में शिफ्ट हुए और उसके बाद फाइनली मस्क की फेमली पूरी तरह से अमेरिका में रहन लगी.

Not wrong at all! Many memories of sleeping on mattresses or blankets on the floor, on couches, or a bed in the garage. This happens to @kimbal @ToscaMusk and me. We adapt. It’s still better than sleeping on the ground in the Kalahari Desert with lions or hyenas nearby, which I… https://t.co/qJaSzrFyHT

— Maye Musk (@mayemusk) April 11, 2023