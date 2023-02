Father Son Video: 100 साल के पिता, 75 का बेटा, दोनों की कैमिस्ट्री देख लोग नहीं रोक पाए आंसू

Trending Video: बाप और बेटे का रिश्ता सबसे अलग होता है. उनकी बॉन्डिंग हर रिश्ते से अलग होती है. आज के दौर में लोग एक दूसरे से बचते फिरते हैं. पढ़ाई और नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं. संबंधों में खालीपन सा आया है. लेकिन उम्र कितनी भी हो पिता के लिए वह छोटा ही रहता है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पिता और बेटे का खूबसूरत प्यार नजर आ रहा है.

इसको @goodpersonsrini नाम के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया गया है. इसके कैप्शन में लिखा है-पिता की उम्र 100 साल, बेटे की 75 साल. क्या आने वाली जनरेशन ऐसे रिश्तों को निभा पाएगी. इस वीडियो में दो लोग नजर आ रहे हैं. बैठे हुए शख्स की आयु 75 साल के करीब होगी, वह अपने पिता से बेहद प्यार से बात कर रहे हैं. पिता बिस्तर पर लेटे हुए हैं और वह उनको कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं. जब पिता उनकी बात समझ नहीं पाते तो वह उनके कान के पास जाकर बोलते हैं. इस दौरान वह मुंह से सीटी बजाकर उनको गाना सुनाने का प्रयास करते हैं. इसके बाद पिता से पूछते हैं कि ये किस गाने के बोल हैं. वहां एक महिला और लड़की भी बैठी हुई है, जो परिवार की मेंबर हैं.

Father is 100+, son is 75. Can the coming generation sustain such relationships pic.twitter.com/QHhcqBSOnC

— Tweet-today (@goodpersonSrini) February 16, 2023