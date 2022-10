Video: महिला टीचरों में जमकर दंगल, वीडियो में देखें कौन किसपर पड़ा भारी

UP Teachers Fight Video: स्कूल एक ऐसी जगह है जहां छात्र न केवल अलग-अलग विषयों के बारे में जानते हैं बल्कि नैतिक मूल्यों और नागरिक शिष्टाचार भी सीखते हैं. इसमें स्कूल के टीचर एक बच्चे के चरित्र के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में अलग ही धारा बहती दिखाई दी. चौंका देने वाली घटना में यूपी के इस स्कूल की महिला टीचर खुद सभ्य व्यवहार करना भूल गईं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में 2-3 महिला टीचर आपस में मारपीट और गाली-गलौज करती नजर आ रही हैं.

तेजी से वायरल हो रहा वीडियो

वीडियो में दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के एक सरकारी बालिका विद्यालय में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन यह घटना सामने आई. वीडियो में युवा छात्रों को मूकदर्शक के रूप में देखा जा सकता है. वहीं महिला टीचर दंगल करने में व्यस्त दिखीं. कहा-सुनी के बाद महिला टीचरों में हाथापाई होने लगी.

तीनों टीचर सस्पेंड

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए झड़प में शामिल तीनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया है.

यहां देखें वायरल VIDEO:

A fight broke out between the two female teacher of Govt School in Hamirpur Uttar Pradesh. pic.twitter.com/iC69WoZzhv

