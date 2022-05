Funny Wedding Videos: कभी नहीं देखी होगी इतनी कॉमेडी वाली शादी, देखकर हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

Videos That Will Made You Laugh: भारत में शादी को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है. ऐसे में कई बार शादी (Marriage) में कुछ ऐसे किस्से हो जाते हैं जो शादियों को यादगार बना देते हैं. अब ये किस्से दूल्हा-दुल्हन के लिए भले ही ऑक्वर्ड (Awkward) हों लेकिन देखने वालों के लिए मजेदार (Funny) होते हैं.

शादियों के फनी मोमेंट्स

इस वायरल वीडियो में 5 शादियों (Weddings) के कुछ फनी मोमेंट्स दिखाए गए हैं. इन शादियों में दूल्हा-दुल्हन के साथ जो हुआ उसे देख आप भी खुद को हंसने (Laughing) से रोक नहीं पाएंगे. आप भी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग (Trending) इस वीडियो को जरूर देखें...

स्टेज से गिर गई दुल्हन

इनमें से एक शादी में जयमाला के समय दुल्हन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो स्टेज से गिर जाती है. ऐसा ही कुछ एक दूसरी शादी में भी देखने को मिल रहा है. लेकिन इसमें दुल्हन (Bride) की किस्मत अच्छी रही कि दूल्हे ने अपनी होने वाली पार्टनर को संभाल लिया. शादी में इस तरह के फनी मोमेंट्स (Funny Moments) शादी को सभी लोगों के लिए यादगार तो बना ही देते हैं.

गुस्से वाला दूल्हा

एक शादी में देखा जा सकता है कि दुल्हन दूल्हे (Groom) के साथ कोई रस्म निभा रही है जिसमें वो कोई चीज उसके मुंह से छुआती है. लेकिन इस बात से दूल्हा कुछ नाराज नजर आता है और दुल्हन के मुंह पर गुस्से से उसी चीज को मार देता है. शादी के इन वीडियोज (Videos) ने आपको जरूर हंसाया होगा.

