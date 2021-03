Gold Mountain Viral Video: Congo में मिला सोने का पहाड़, इकट्ठा करने के लिए उमड़े लोग

नई दिल्ली: अगर आपको अचानक से पता चले कि आपके घर के आस-पास कहीं सोना ही सोना है (Gold) तो आप क्या करेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें करना क्या है, सब काम-धाम छोड़कर बैग्स लेकर उसी जगह भाग जाएंगे. बस कुछ ऐसा ही हुआ है अफ्रीका (Africa) के कॉन्गो (Congo) में. सोने से भरे पहाड़ (Gold Mountain) की सूचना मिलते ही लोग वहां इकट्ठा हो गए. सोशल मीडिया (Social Media) पर इसका वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है.

मध्य अफ्रीका के कॉन्गो (Republic Of Congo) में एक पहाड़ का पता चला है, जिसके 60 से 90 फीसदी हिस्से में सोना (Gold Mountain) मौजूद होने की बात कही जा रही है. आस-पास के ग्रामीणों को जैसे ही इस सोने के पहाड़ के बारे में पता चला तो वे भारी संख्या में वहां पहुंचने लगे. सोना भरने के लिए वे अपने साथ बड़े-बड़े झोले भी ले गए थे. 28 सेकेंड के इस वीडियो को अब तक 53 हजार लोग देख चुके हैं.

A video from the Republic of the Congo documents the biggest surprise for some villagers in this country, as an entire mountain filled with gold was discovered!

They dig the soil inside the gold deposits and take them to their homes in order to wash the dirt& extract the gold. pic.twitter.com/i4UMq94cEh

— Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) March 2, 2021