Viral Video: Corona Vaccine लगवाकर खुशी से झूम उठे Gurdeep Pandher, Canada में किया Bhangra Dance

नई दिल्ली: साल 2020 में कोरोना वायरस (Corona Virus) के डर के साये में रहे लोग अब नॉर्मल होने लगे हैं. कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) ने सभी के अंदर उम्मीद और खुशी की तरंग जगाई है. कनाडा (Canada) के लोकप्रिय म्यूजिक आर्टिस्ट (Music Artist) गुरदीप पंढेर (Gurdeep Pandher) के भांगड़ा डांस (Bhangra Dance) का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video) हो रहा है.

कनाडा (Canada) के मशहूर म्यूजिक आर्टिस्ट (Music Artist) गुरदीप पंढेर (Gurdeep Pandher) ने अपने ट्विटर (Twitter) अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. 1 मिनट के इस वीडियो में वे पंजाब (Punjab) का मशहूर भांगड़ा डांस (Bhangra Dance) करते हुए नजर आ रहे हैं. अब आप सोचेंगे कि भांगड़ा तो कोई भी कर सकता है, इसमें भला इतना भी क्या खास है. दरअसल, गुरदीप पंढेर (Gurdeep Pandher) ने कनाडा की उस झील पर भंगड़ा किया था, जहां की बर्फ पूरी तरह से जमी हुई है (Frozen Lake).

Yesterday evening I received my Covid-19 vaccine. Then I went to a frozen lake to dance Bhangra on it for joy, hope and positivity, which I'm forwarding across Canada and beyond for everyone's health and wellbeing. pic.twitter.com/8BS0N7zVZK

— Gurdeep Pandher of Yukon (@GurdeepPandher) March 2, 2021