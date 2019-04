गोरिल्ला को चढ़ा इस काम का चस्का, कैमरे देखते ही करने लग जाता है ये हरकतें

नई दिल्ली : सोशल मीडिया के जमाने में जितना इंसान तेजी से फेमस हो रहा है, उतना ही जानवर. जानवरों के खेलते, नाचते गाते कई वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बंटोरते हैं. कुछ ऐसे ही एक गोरिल्ला की जोड़ी ने इन दिन सोशल मीडिया पर धमाल मचाया हुआ है. ये गोरिल्ला की जोड़ी किसी वीडियो के लिए नहीं बल्कि अपने फोटो क्लिक के पोज के कारण सुर्खियां बंटोर रहे हैं.

विरुंगा नेशनल पार्क का यह वीडियो

गोरिल्ला के जोड़े की यह तस्वीर कॉन्गो के विरुंगा नेशनल पार्क का है. वायरल फोटो में देखा जा सकता है कि कैसे दोनों गोरिल्ला इंसानों की तरफ खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं. इस फोटो की खास बात ये है कि कैमरे को देखते ही गोरिल्ला बिल्कुल इंसानों की तरह ही पोज दे रहे हैं.

Animals also are not that stupid, they can easily sense care, love and intent from a distance.

I never know Gorillas like selfie this much.