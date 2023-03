चुपके से तीसरी शादी कर रहा था दूल्हा, पहली पत्नी ने आकर मचाया ऐसा बवाल; फटे कपड़े में निकला बाहर

दूल्हा चुपके से कर रहा था तीसरी शादी

वायरल होने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही महिला ने आकर हंगामा मचाया तो दूल्हे को कार्यक्रम स्थल से दूसरे कमरे में ले जाते हुए देखा जा सकता है. यहां तक कि जब महिला विवाह स्थल पर हंगामा करती रहती है, तब वहां मौजूद मेहमान उसे दूसरे कमरे में ले जाते हैं. महिला के इस तरह के दावों से कार्यक्रम स्थल पर मौजूद कई लोग दंग रह गए और दावत कर रहे लोग हैरानी से इधर-उधर देख रहे थे. वह अपने दावों पर अड़ी रही और उसने कहा कि उसने 10 अक्टूबर 2014 को उस व्यक्ति के साथ शादी के बंधन में बंधी.

Kalesh B/w Wife and her Husband over 2nd Marriage of Her Husband pic.twitter.com/z3WavXAbi6

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 26, 2023