बंदर की चली जाती जान अगर शख्स ने किया न होता ऐसा काम, देखें चौंकाने वाला Video

Monkey Viral Video: कुछ वीडियो जो हमें ऑनलाइन देखने को मिलते हैं, हमें खुशी का अनुभव कराते हैं. बंदर का यह रेस्क्यू वीडियो देखने के बाद आप बेहद इमोशनल हो जाएंगे. ऐसा बेहद कम ही देखने को मिलता है, जब इंसान जानवरों की जान बचाने के लिए आगे आता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें तमिलनाडु के एक शख्स ने घायल बंदर को कुत्तों के हमले के बाद जिंदा किया. शख्स के प्रयास और उसके हावभाव का वीडियो भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन (Indian Cricket R Ashwin) ने भी शेयर किया. उन्होंने पोस्ट को कैप्शन में लिखा, 'उम्मीद की किरण...'

वीडियो में दिखाया गया है कि शख्स ने पहले बंदर की छाती को पंप किया, जब उसने देखा कि जानवर अपनी सांस खो रहा है. लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इससे कोई खास मदद नहीं मिली, इसलिए उस व्यक्ति ने मुंह से पुनर्जीवन (Resuscitation) की कोशिश की. जैसे ही बंदर को होश आया, उस आदमी का चेहरा मुस्कान से खिल उठा और उसने प्यार से बंदर के बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया.

There are people who still value every little life on this earth. Here Mr.Prabhu uses the first aid techniques he learned years back to resuscitate a 8 month old macaque which was attacked by a group of dogs

His swift action has saved the life of this little fella. @Thiruselvamts pic.twitter.com/bTHhIy5Km9

— Sudha Ramen (@SudhaRamenIFS) December 13, 2021