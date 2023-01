Flag Unfurl: लंदन यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्र ने लहराया ऐसा झंडा, वीडियो सामने आया तो मचा बवाल!

Indian Student Unfurls Karnataka Flag: भारत के लोग जब विदेशों में जाकर परचम लहराते हैं तो अकसर ऐसा देखा जाता है कि उनके हाथ में तिरंगा झंडा होता है और वे उसे ही लहराते हुए दिखते हैं. हालांकि इसका ऐसा कोई नियम नहीं है लेकिन देश के प्रति अपनी भावना दिखाने के लिए वे ऐसा करते हैं. इसी कड़ी में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक लड़के ने अपनी डिग्री लेते समय लंदन यूनिवर्सिटी में तिरंगे की बजाय कोई और झंडा लहरा दिया.

छात्र ने फहराया कौन सा झंडा?

दरअसल, इस छात्र का नाम अधीश आर वली है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लड़के ने लंदन की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है. यह घटना उसके कॉलेज के ग्रेजुएशन डे की है. इस दौरान डिग्री दी जा रही थी और वह स्टेज पर यह सम्मान लेने पहुंचा था. इस दौरान उसने भारत का झंडा ना फहराकर एक ऐसा झंडा फहरा दिया जिसे उसने कर्नाटक का झंडा बताया है. उसका कहना है कि ऐसा उसने अपने गृह राज्य कर्नाटक को सम्मान देने के लिए किया और उसने यह झंडा फहरा दिया.

'उसके लिए गर्व का क्षण'

इस लड़के ने अपने ट्विटर पर इसे शेयर भी किया है. उसने कैप्शन में लिखा, 'मैंने लंदन की सिटी यूनिवर्सिटी के बायेस बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट में एमएस के साथ ग्रेजुएशन किया है. वह गर्व का क्षण रहा जब मैंने लंदन में आयोजित समारोह के दौरान कर्नाटक राज्य का झंडा फहराया.' उसके कहने का मतलब यह था कि समारोह में यह झंडा फहराना उसके लिए गर्व का क्षण था.

'उसे तिरंगा फहराना चाहिए'

असल में सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो वायरल हुआ लोगों को यह पसंद नहीं आया. उसने यह झंडा फहराया जो लोगों को अच्छा नहीं लगा. लोगों का कहना है कि उसे तिरंगा फहराना चाहिए. हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो उस लड़के का समर्थन भी कर रहे हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा कि राज्य का नाम बढ़ाना ठीक है लेकिन विदेशों में राष्ट्रीय गौरव को वरीयता दी जानी चाहिए.

I graduated with MS in Management from City University of London - Bayes Business School (Cass). A moment of pride as I unfurled our Karnataka state flag during the ceremony in London, UK.

- ARW #ARW #karnataka #bidar #kannada #kannadiga #london #uk #England @bidarupdates pic.twitter.com/Hofb01W0WX

— Adhish R. Wali (@AdhishWali) January 21, 2023